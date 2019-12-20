الدفاع الروسية: مقتل 17 عسكريا سوريا وإصابة 42 بهجوم للإرهابيين في إدلب
Reuters OMAR SANADIKI
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن مقتل 17 عسكريا سوريا وإصابة 42، أثناء صد هجمات للمسلحين على مواقع للجيش السوري في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء يوري بورينكوف، إن المسلحين حاولوا اختراق خطوط الدفاع للجيش السوري على محوري سنجار وأبو دالي بريف إدلب مساء أمس الخميس.
وأضاف أنه "خلال صد هجمات الإرهابيين قتل 17 عسكريا سوريا وأصيب 42 بجروح. وبلغت خسائر الجماعات الإرهابية نحو 200 قتيل وجريح".
يتبع..