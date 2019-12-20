تعرض شرطي سعودي للدهس على أحد الطرق المودية للرياض

أكدت وسائل إعلام سعودية، أن أحد رجال الأمن بالقوات الخاصة لأمن الطرق، تعرض للدهس على طريق باتجاه الرياض، أثناء عمله بإحدى نقاط تفتيش المركبات العابرة.

وأشارت المصادر، إلى أن رجل الأمن كان يتولى التأكد من وضع المركبات ونظامية قائدها ومرافقيه والتزامهم بالتعليمات المعمول بها كوجود إثباتات الهوية ورخص القيادة ورخص السير للمركبات، حين تعرض للحادث.

ونقلت الفرق الإسعافية رجل الأمن إلى مستشفى المويه العام لتلقي العلاج، وبعد إجراء الفحوص له، اتضح تعرضه لكسر في القدمين، وكسر في الحوض وإصابات متفرقة، مما استلزم نقله إلى مستشفى الملك عبد العزيز بالطائف.

من جهته، تعرض قائد المركبة للإغماء فور وقوع الحادث ونقل إلى مستشفى المويه لتلقي العلاج، في وقت باشرت فيه الجهات المختصة التحقيق في الحادث.

المصدر: سبق