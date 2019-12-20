العراق.. نزاع عشائري يضطر الجيش لإرسال قوة إلى محافظة ديالى

أفاد مصدر أمني في العراق، اليوم الجمعة، بأن قوة عسكرية وصلت إلى محافظة ديالى شرقي البلاد قادمة من العاصمة بغداد بسبب نزاعات مسلحة.

وقال لـRT إن "القوة العسكرية وصلت بأمر من الجهات العليا في الحكومة الاتحادية لبسط الأمن في ناحية أبي صيدا بمحافظة ديالى".

وأضاف أن "ناحية أبي صيدا شهدت الخميس نزاعات مسلحة كبيرة بين مسلحين يقال بأنهم عشائر وجماعات مسلحة تابعة لأحزاب سياسية".

يذكر أن ناحية أبي صيدا تشهد توترا أمنيا منذ صباح أمس الخميس دفع بعض الأسر إلى مغادرة منازلهم.



المصدر: RT