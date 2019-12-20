 
مباشر

العراق.. نزاع عشائري يضطر الجيش لإرسال قوة إلى محافظة ديالى

أخبار العالم العربي

العراق.. نزاع عشائري يضطر الجيش لإرسال قوة إلى محافظة ديالى
Reuters ESSAM AL-SUDANI
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mxj6

أفاد مصدر أمني في العراق، اليوم الجمعة، بأن قوة عسكرية وصلت إلى محافظة ديالى شرقي البلاد قادمة من العاصمة بغداد بسبب نزاعات مسلحة.

وقال لـRT إن "القوة العسكرية وصلت بأمر من الجهات العليا في الحكومة الاتحادية لبسط الأمن في ناحية أبي صيدا بمحافظة ديالى".

وأضاف أن "ناحية أبي صيدا شهدت الخميس نزاعات مسلحة كبيرة بين مسلحين يقال بأنهم عشائر وجماعات مسلحة تابعة لأحزاب سياسية".

يذكر أن ناحية أبي صيدا تشهد توترا أمنيا منذ صباح أمس الخميس دفع بعض الأسر إلى مغادرة منازلهم. 


المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا