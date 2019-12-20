 
مباشر

 القضاء اللبناني يحاكم 32 سوريا بجرم الانتماء إلى تنظيمات إرهابية

أخبار العالم العربي

 القضاء اللبناني يحاكم 32 سوريا بجرم الانتماء إلى تنظيمات إرهابية
https://vaaju.com/
المحكمة العسكرية في لبنان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mxj0

أصدر قاضي التحقيق العسكري في لبنان، اليوم الجمعة، 3 قرارات اتهامية في جرائم إرهابية، أحال بموجبها 32 سوريا إلى المحكمة العسكرية الدائمة.

إقرأ المزيد
وزير الدفاع اللبناني: عبء النازحين السوريين فجر الأزمة الاقتصادية في بلادنا
وزير الدفاع اللبناني: عبء النازحين السوريين فجر الأزمة الاقتصادية في بلادنا

واتهم قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان في القرار الأول السوري إبراهيم محمد الخليل و8 من رفاقه بجرم الانتماء إلى فصيل "جيش الأبابيل" والقتال في سوريا، سندا إلى المواد 335 من قانون العقوبات والمادتين 5 و 6 من قانون 1958 والمادة 72 أسلحة وذخائر.

وفي القرار الثاني، اتهم صوان السوري محمد خير حسن الخضر  و21 من رفاقه بجرم الانتماء إلى تنظيم "جبهة النصرة" والقتال في سوريا سندا إلى المواد المذكورة أعلاه.

واتهم القاضي صوان، في القرار الثالث، السوري ماجد محمد الحج بجرم الانتماء إلى تنظيم "داعش" والقتال في سوريا سندا إلى المواد عينها في القرارين الأول  والثاني.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

 

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا