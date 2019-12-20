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المسماري يتحدث عن مدفع تركي وحيد

أخبار العالم العربي

المسماري يتحدث عن مدفع تركي وحيد
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سئل المتحدث باسم "الجيش الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر عما يعيق سير العمليات العسكرية حول طرابلس في المعركة التي طالت، فأنحى باللوم على مدفع ميداني تركي وحيد في قاعدة معيتيقة.

وتداولت مواقع إخبارية تركية مقطع فيديو لإجابة المتحدث أحمد المسماري في مقابلة مع قناة تلفزيونية عربية، مستغلة إياه في التقليل من شأن الخصم الليبي، وللتباهي بالسلاح التركي.

وكان المتحدث العسكري باسم قوات حفتر قد شدد في إجابته عن سؤال عما يؤخر حسم عملية طرابلس التي أطلقها القائد العام للجيش في أبريل الماضي، ولماذا طالت المعركة، بالقول إن مدفعا تركيا ميدانيا موجها يشغله جنود أتراك يقوم بالرماية على قوات الجيش من داخل قاعدة معيتيقة الجوية وأحيانا يتمركز أمامها.

وحين تساءلت محاورته مستغربة عن دور هذا المدفع التركي الوحيد، أصر المسماري على رأيه مكررا أنه مدفع تركي وحيد موجه موجود لدى "المليشيات الإرهابية".

المصدر: العربية الحدث

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