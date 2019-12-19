بابا نويل على ظهر الجمل (فيديو)

حاول رجل بملابس بابا نويل، نشر بهجة عيد الميلاد على ظهر جمل جاب به شوارع القدس القديمة، حيث وزع أشجار عيد الميلاد على سكان المدينة.

وتجول الرجل، واسمه عيسى قسيسية وهو فلسطيني مسيحي، عمل في السنوات الأخيرة على نشر بهجة عيد الميلاد وتوزيع أشجاره على سكان القدس برعاية بلدية المدينة.

وقال قسيسية، إن مهمته تتمثل في "جلب البهجة والحب والسلام للأرض المقدسة"، فيما هناك حاجة ماسة لمثل هذه المبادرات هذا العام، وعلى الدوام.

المصدر: "رويترز"