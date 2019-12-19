مصدر لـRT: الرئيس العراقي يؤجل تكليف رئيس الحكومة ليوم الأحد

أفاد مصدر في الرئاسة العراقية، اليوم الخميس، بأن رئيس الجمهورية برهم صالح، أجل تكليف رئيس الحكومة المرتقبة إلى يوم الأحد المقبل.

وقال المصدر لـRT إن "الرئيس العراقي كان يعتزم تكليف أحد المرشحين لتشكيل الحكومة العراقية الانتقالية اليوم الخميس، لكنه أجل ذلك إلى يوم الأحد المقبل".

وأضاف أن "أسماء كثيرة بدأت تطرح على الرئيس العراقي، لكن مازالت هناك خلافات داخل الكتل السياسية، ورفض كبير من قبل متظاهري ساحة التحرير لتلك الأسماء".

وأفاد مصدر سياسي عراقي، أمس الأربعاء، بأن رئيس الجمهورية، برهم صالح، لا يريد استلام صلاحيات رئيس الحكومة في فترة الفراغ الدستوري، بعد استقالة عادل عبد المهدي.

يذكر أن عبد المهدي قدم استقالته من منصبه لمجلس النواب في الرابع من ديسمبر، استجابة لمطالب المتظاهرين والمرجعية الدينية في البلاد.



المصدر: RT