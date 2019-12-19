إسرائيل تستهدف موقعا لـ"حماس" في غزة وتقلص مساحة الصيد

قصفت الطائرات الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، موقعا لحركة "حماس" شمالي قطاع غزة، بعد إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع تجاه مستوطنات "غلاف غزة".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إنه استهدف "موقعا لتصنيع وسائل قتالية" تابعا لـ"حماس"، محملا الحركة مسؤولية ما يحصل في غزة، بينما ذكرت وكالة "معا" أن الغارة استهدفت الموقع السابق للمخابرات الفلسطينية "موقع السفينة" غرب مدينة غزة بخمسة صواريخ، واندلعت النيران داخله.

أغارت مقاتلات حربية قبل قليل على موقع لإنتاج وسائل قتالية تابع لمنظمة #حماس في شمال قطاع #غزة. تأتي الغارة ردًا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه #إسرائيل الليلة الماضية.حماس تتحمل مسؤولية ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه وستتحمل تداعيات اعتداءات ترتكب ضد مواطني إسرائيل pic.twitter.com/UGj8HqYN6y — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 19, 2019

وأعلن منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، صباح اليوم الخميس، عن تقليص مساحة الصيد في البحر قبالة غزة إلى عشرة أميال وحتى إشعار آخر، وذلك كإجراء عقابي ردا على إطلاق قذيفة من القطاع.

يعلن منسق أعمال الحكومة في المناطق الميجر جنرال كميل أبو ركن عن تقليص مسافة الصيد البحري في قطاع غزة إلى 10 أميال بحرية من صباح اليوم وحتى إشعار اخر وذلك ردًا على اطلاق القذائف الصاروخية من #القطاع باتجاه إسرائيل خلال الليلة الماضية. pic.twitter.com/cGz3Gl4Vm8 — المنسق (@CogatArabic) December 19, 2019

ودوت صافرات الإنذار قرابة الساعة الثانية والنصف فجرا في بلدة سديروت وفي "غلاف غزة"، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق قذيفة صاروخية وأسقطها بصاروخ أطلقته منظومة "القبة الحديدية".

المصدر: وكالات