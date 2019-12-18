قيادي حوثي يقترح بيع منازل هادي وجميع المسؤولين اليمنيين

دعا قيادي حوثي، أمس الثلاثاء، مجلس النواب اليمني في صنعاء، إلى تشريع قانون يتيح بيع منازل قيادات حكومة الرئيس، عبد ربه منصور هادي، لدفع الرواتب في اليمن.

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وقال رئيس اللجنة الثورية العليا لجماعة "أنصار الله" الحوثية، محمد علي الحوثي إن "الذين أكلوا البلاد والعباد وذهبوا للارتزاق كانوا جزءا من مشكلة الرواتب ومشرعنين لإجرام عدوان التحالف".

وكتب في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر": "أقترح على مجلس النواب أن يضع قانونا يسمح ببيع بيوتهم ودفع قيمتها للموظفين كرواتب، ابتداء من هادي ونائبه وانتهاء بآخر مسؤول مرتزق".

الذي اكلوا البلاد والعباد وذهبوا للارتزاق كانوا جزء من مشكلة الرواتب ومشرعنين لاجرام عدوان التحالف

أقترح على مجلس النواب أن يضع قانون يسمح ببيع بيوتهم ودفع قيمتها للموظفين رواتب

ابتدء من هادي ونائبه وانتهاء بآخر مسؤل مرتزق

ونتمنى من الإخوة

ذكر المرتزقة ممن يملكون عقار بالاسفل — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) 17 декабря 2019 г.

المصدر: "تويتر"