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قطر تؤكد استمرار مساعداتها لقطاع غزة إلى غاية مارس 2020 على الأقل

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قطر تؤكد استمرار مساعداتها لقطاع غزة إلى غاية مارس 2020 على الأقل
Reuters رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة محمد العمادي
رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة محمد العمادي
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أكد رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة، السفير محمد العمادي، أن بلاده ستستمر في إمداد قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية إلى غاية شهر مارس من السنة المقبلة على الأقل.

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وأفاد العمادي لوكالة "رويترز" بأنه "بالنسبة للربع الأول من السنة، سوف نستمر (في تقديم المساعدات)، هذا أمر أكيد، أما بالنسبة لما تبقى من السنة، أعتقد أننا سنستمر. نحن ندرس هذه المسألة بعناية وبمنظور إيجابي".

وأضاف أنه "بعد شهر مارس، هنالك احتمال كبير في أن نواصل هذا الدعم الشهري للكهرباء والأشخاص المعوزين".

وأكد العمادي أن حركة "حماس" التي زار رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، قطر هذا الأسبوع، طلبت تمديد فترة المساعدات المالية لسنة 2020.

وأعرب العمادي عن أمله في أن يساهم الدعم القطري في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين الفلسطينيين، وتعزيز قدرات جهاز الدفاع المدني في تقديم خدمات أسرع وأفضل لأهالي غزة.

المصدر: وكالات

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