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مقتل خمسة وإصابة آخرين بانفجار في رأس العين شمال شرقي سوريا

أخبار العالم العربي

مقتل خمسة وإصابة آخرين بانفجار في رأس العين شمال شرقي سوريا
سوريا - صورة أرشيفية
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قتل اليوم الأربعاء 5 أشخاص وأصيب 15 آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة بجانب مطعم شعبي في بلدة مبروكة غرب مدينة رأس العين بالحسكة في شمال شرقي سوريا.

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وذكرت وكالة "سانا" السورية أن السيارة انفجرت في بلدة مبروكة بريف منطقة رأس العين التي تنتشر فيها قوات تابعة للجيش التركي والفصائل السورية المسلحة الموالية لأنقرة، ما تسبب بمقتل عدد من المدنيين وإصابة آخرين بجروح ووقوع دمار كبير في الممتلكات.

وشهدت مدينة رأس العين وعدد من القرى المحيطة بها الواقعة تحت سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف الحسكة الشمالي الغربي خلال الأسابيع الماضية انفجار العديد من السيارات والدراجات المفخخة، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات في صفوف المدنيين، كان آخرها في الخامس من الشهر الجاري، حيث قتل مدنيان وأصيب 6 آخرين بجروح نتيجة انفجار سيارتين مفخختين في مدينة رأس العين.

وتنتشر حالة من انعدام الأمن والاستقرار في المناطق التي تنتشر فيها التنظيمات الإرهابية المدعومة من تركيا، حيث تتواصل أعمال السرقة والنهب للممتلكات والقتل والخطف والابتزاز.

المصدر: سانا 

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