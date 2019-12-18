ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، أن عناصر تنظيم "داعش" نفذوا ليل أمس، هجوما عنيفا على مواقع الجيش السوري في بادية دير الزور، وحققوا تقدما ميدانيا.

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ولفت المرصد، إلى أن عناصر التنظيم هاجموا المواقع في بادية الشولا جنوب مدينة دير الزور، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، ترافقت مع قصف متبادل، مشيرا إلى أن التنظيم تمكن من السيطرة على مناطق واسعة هناك.

وكان المرصد السوري أفاد في نوفمبر الفائت بازدياد نشاط خلايا "داعش" في دير الزور.

في غضون ذلك، قال مراسل RT في سوريا، في وقت سابق، إن وحدات من القوات الأمريكية والبريطانية توجهت إلى مناطق حقول النفط بمحافظة دير الزور، حيث تقوم بدوريات كجزء من استراتيجية واشنطن للبقاء في سوريا.

المصدر: المرصد السوري