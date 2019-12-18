الرياض.. مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في انهيار سور خارجي لجامعة المعرفة
تسبب انهيار السور الخارجي وسقف مواقف السيارات لجامعة المعرفة في الرياض بمقتل شخص وإصابة 3 آخرين.
وبالعلاقة مع الحادث، أعلنت إدارة الجامعة السعودية على حسابها في "تويتر" تأجيل الاختبارات التي كان ينتظر إجراؤها يومي 18 و19 ديسمبر حتى إشعار آخر.
متابعة للحالات المصابة— جامعة المعرفة (@AlMaarefa) December 17, 2019
ببالغ الحزن يؤسفنا وفاة أحد الاصابات واستقرار الحالات الأخرى، ولازالت أعمال البحث جارية حتى اللحظة.#جامعة_المعرفة
وأعلنت مديرية الدفاع المدني في الرياض أنها تمكنت من إنقاذ 4 أشخاص احتجزوا تحت الأنقاض، إلا أن إصابة أحدهم كانت حرجة وتوفى في وقت لاحق.
حرصًا على سلامتكم، قررت إدارة #جامعة_المعرفة تأجيل الاختبارات المقرر إجراؤها يومي الأربعاء والخميس الموافق ١٨-١٩ ديسمبر ٢٠١٩ حتى إشعار آخر.— جامعة المعرفة (@AlMaarefa) December 17, 2019
المصدر: وسائل إعلام سعودية