الرياض.. مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في انهيار سور خارجي لجامعة المعرفة

تسبب انهيار السور الخارجي وسقف مواقف السيارات لجامعة المعرفة في الرياض بمقتل شخص وإصابة 3 آخرين.

وبالعلاقة مع الحادث، أعلنت إدارة الجامعة السعودية على حسابها في "تويتر" تأجيل الاختبارات التي كان ينتظر إجراؤها يومي 18 و19 ديسمبر حتى إشعار آخر.

متابعة للحالات المصابة

ببالغ الحزن يؤسفنا وفاة أحد الاصابات واستقرار الحالات الأخرى، ولازالت أعمال البحث جارية حتى اللحظة.#جامعة_المعرفة — جامعة المعرفة (@AlMaarefa) December 17, 2019

وأعلنت مديرية الدفاع المدني في الرياض أنها تمكنت من إنقاذ 4 أشخاص احتجزوا تحت الأنقاض، إلا أن إصابة أحدهم كانت حرجة وتوفى في وقت لاحق.

حرصًا على سلامتكم، قررت إدارة #جامعة_المعرفة تأجيل الاختبارات المقرر إجراؤها يومي الأربعاء والخميس الموافق ١٨-١٩ ديسمبر ٢٠١٩ حتى إشعار آخر. — جامعة المعرفة (@AlMaarefa) December 17, 2019

المصدر: وسائل إعلام سعودية