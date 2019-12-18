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الرياض.. مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في انهيار سور خارجي لجامعة المعرفة

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الرياض.. مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في انهيار سور خارجي لجامعة المعرفة
okaz.com.sa
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تسبب انهيار السور الخارجي وسقف مواقف السيارات لجامعة المعرفة في الرياض بمقتل شخص وإصابة 3 آخرين.

وبالعلاقة مع الحادث، أعلنت إدارة الجامعة السعودية على حسابها في "تويتر" تأجيل الاختبارات التي كان ينتظر إجراؤها يومي 18 و19 ديسمبر حتى إشعار آخر.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني في الرياض أنها تمكنت من إنقاذ 4 أشخاص احتجزوا تحت الأنقاض، إلا أن إصابة أحدهم كانت حرجة وتوفى في وقت لاحق.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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