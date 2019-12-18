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عشرينية مصرية ترزق بـ5 أطفال توائم (صور)

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عشرينية مصرية ترزق بـ5 أطفال توائم (صور)
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رزقت سيدة مصرية تبلغ من العمر 23 عاما بـ5 توائم، ولد و4 بنات، بحالة صحية جيد،ة في محافظة أسيوط بجنوبي البلاد، يتراوح وزن كل طفل قرابة 2 كيلوغرام.

وأوضح المستشفى العام في مركز ديروط، في بيان أمس الثلاثاء، أن هذه الولادة الثانية للأم، وقد وصلت إلى المركز الطبي وعليها أعراض الولادة، وكانت في منتصف شهرها الثامن من الحمل، وجرى على الفور إجراء جراحة قيصرية لها.

تجدر الإشارة إلى أنه في مثل هذه الحالات تتدخل بعض مؤسسات الدولة لتوفير الألبان الخاصة بالأطفال، حيث اعتاد محافظو الأقاليم تقديم مساعدات مادية وعينية للأسرة التي تشهد ولادة أكثر من توأم.

عشرينية مصرية ترزق بـ5 أطفال توائم (صور)صورة التوائم الخمسة

المصدر: وكالات

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