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مجلس الشعب السوري يقر تعديلا حول حجز أموال المتخلفين عن خدمة العلم

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مجلس الشعب السوري يقر تعديلا حول حجز أموال المتخلفين عن خدمة العلم
AFP LOUAI BESHARA
مجلس الشعب السوري (صورة من الأرشيف)
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أقر مجلس الشعب السوري تعديلا على قانون خدمة العلم، ينص على الحجز التنفيذي على أموال المتخلفين عن خدمة العلم والحجز الاحتياطي على أموال زوجاتهم وأبنائهم.

ونقلت وكالة "سانا" أن الفقرة المعدلة من قانون خدمة العلم الصادر في عام 2007، تصبح على النحو التالي:

"يحصل بدل فوات الخدمة المترتب بذمة المكلف عند تجاوزه سن 42 عاما وفقا لقانون جباية الأموال العامة ويقرر الحجز التنفيذي على أمواله دونما حاجة لإنذاره ويلقى الحجز الاحتياطي على الأموال العائدة لزوجات وأبناء المكلف ريثما يتم البت بمصدر هذه الأموال في حال كانت أموال المكلف غير كافية للتسديد".

يذكر أن الرئيس السوري، بشار الأسد، أصدر في أكتوبر عام 2018 مرسوما حول العفو العام عن الفارين من الخدمة العسكرية.

المصدر: سانا

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