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السيسي: لن يستطيع أحد محو الهوية الكردية

أخبار العالم العربي

السيسي: لن يستطيع أحد محو الهوية الكردية
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن الهوية الكردية لن يستطيع أحد محوها، مشددا على أن الشعب الكردي عانى على مدار 60 عاما مضت.

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وبكت شابة كردية خلال إجابة الرئيس المصري على سؤالها عن الصراعات في العالم والأقليات، حيث وجهت سؤالها للرئيس حول الكراهية في العالم، وعن حقوق الإنسان، خاصة أنها لا تعرف مستقبلها.

وأضاف الرئيس المصري: "خلال السنوات الماضية، حدث تقسيم لعديد من الدول بالنسبة للأكراد في إيران وتركيا وغيرها من الدول، ولكن لي مقارنة تعتمد على العمل والسلام، فالهوية لا يستطيع أي شخص سلبها منك، وبدليل أنك تقفين الآن تتحدثين عنها رغم كل ما حدث".

وأشار الرئيس المصري إلى أن "اللغة الكردية والعادات والتقاليد الخاصة بالأكراد موجودة، ولكن ضياع الموارد الخاصة بالشعب الكردي هو الثمن الذي ضاع من الأكراد".

وانطلقت مساء السبت الماضي، النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 8000 شاب من مختلف أنحاء العالم.

المصدر: الأهرام

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