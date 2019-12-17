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العراق.. الحكم بالسجن ست سنوات بحق برلماني حالي بتهمة الرشوة

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العراق.. الحكم بالسجن ست سنوات بحق برلماني حالي بتهمة الرشوة
Reuters
البرلمان العراقي، أرشيف
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أعلنت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الثلاثاء، عن صدور حكم حضوري بالسجن ست سنوات بحق أحد أعضاء مجلس النواب للدورة الحالية استنادا إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983).

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وذكر بيان للهيئة أن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل قرار الحكم الصادر عن محكمة مكافحة الفساد المركزية، أشارت إلى إصدار المحكمة حكما حضوريا بالسجن مدة ست سنوات، مع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار، بحق أحد أعضاء مجلس النواب للدورة الحالية".
وأضاف البيان أن "قرار الحكم جاء على خلفية تنفيذ الدائرة عملية ضبط بحق المتهم"، مبينا أن "عملية الضبط جاءت بعد تلقيها بلاغاً يتضمن نية المتهم تسلم مبلغٍ قدره 150.000 دولار مقابل الكف عن عرقلة أعمال إحدى الشركات".

المصدر: RT

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