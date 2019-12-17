أستراليا تفرج عن صحفيين سعوديين مثليين فارين

أفرجت السلطات الأسترالية عن صحفيين سعوديين مثليين تم توقيفهما منتصف أكتوبر عندما أقرا لدى جمارك المطار بأنهما قادمين من السعودية ويعتزمان طلب اللجوء.

وقال محامي الصحفيين إنهما بانتظار البت في طلب لجوئهما. وأفرج عن أحدهما يوم الجمعة، فيما أفرج عن الآخر اليوم الثلاثاء بسبب تأخر الإجراءات الرسمية، وفق المحامية، أليسون باتيسون، التي أكدت "يتم الإفراج عنه الآن".

وقرر الرجلان الهرب من بلدهما بعد استدعائهما للاستجواب من قبل السلطات السعودية عندما أصبحت علاقتهما المثلية معروفة. وتجرم المملكة المثلية وتعاقب عليها بالإعدام.

يشار إلى أن أحدهما عمل لدى وزارة الإعلام السعودية، وكان يساعد وسائل الإعلام الدولية الزائرة. ولم يتم الكشف عن تفاصيل عمل الصحفي الثاني.

ولدى وصولهما إلى أستراليا انتهيا من إجراءات الجوازات لكن تم توقيفهما بعدما استجوبتهما الجمارك. ومنح الرجلان الآن تأشيرتين موقتتين ريثما يتم البت في طلبيهما ضمن إجراءات اللجوء المعتادة.

المصدر: أ ف ب