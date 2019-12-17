تسيير دورية روسية تركية مشتركة قرب عين العرب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، تسير دورية روسية تركية مشتركة جديدة، على بعد عشرات الكيلومترات شرق قرية عين العرب (كوباني)، عند الحدود السورية - التركية.

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ووفق بيان وزارة الدفاع الروسية، فقد "بدأت الدورية المشتركة الجديدة للشرطة العسكرية الروسية والقوات المسلحة التركية أعمالها في الساعة 10:15، في المناطق الحدودية الواقعة على بعد عشرات الكيلومترات شرق قرية عين العرب، فيما تنفذ أطقم المروحيات الروسية أعمال الدوريات الجوية"​​​.

ولفتت الدفاع الروسية في البيان إلى أن "الدوريات تنفذ مهامها باستخدام مركبات "تيغر" و"تيفون" المدرعة التابعة للشرطة العسكرية الروسية، ومركبات "كيربي" المدرعة التابعة لقوات حرس الحدود التركية، حيث تضم الدورية ثماني وحدات من الآليات العسكرية وحوالي 50 من الأفراد العسكريين من البلدين".

وأضافت وزارة الدفاع، بأن رصد حركة الدوريات يتم من الجو بواسطة طائرة "أورلان-10" المسيرة التابعة للشرطة العسكرية الروسية.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن "الدورية التركية - الروسية جابت ريف مدينة عين العرب (كوباني) انطلاقا من قرية آشمة ووصولا إلى منطقة زور مغار".

ويذكر أن روسيا وتركيا وقعتا في 22 أكتوبر 2019، مذكرة تفاهم من 10 بنود، حول تسيير دوريات مشتركة داخل الأراضي السورية، شرقي وغربي منطقة العملية العسكرية، باستثناء مدينة القامشلي، بعد انسحاب "الوحدات الكردية" .

المصدر: سبوتنيك + المرصد السوري