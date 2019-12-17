مناورات بحرية روسية - سورية مشتركة في البحر الأبيض المتوسط

بدأت القوات البحرية الروسية و سلاح البحرية السورية، اليوم الاثنين، تدريبات مشتركة في البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من قاعدة "طرطوس" البحرية الروسية في الساحل السوري.



وأوضح مركز القاعدة البحرية الروسية بطرطوس في بيان صحفي: "اختيار ميناء طرطوس ميدانا للتدريبات لم يتم بالصدفة​​​. تقدم السفن الحربية الروسية قبالة سواحل سوريا مساهمة كبيرة في مكافحة الإرهاب الدولي".

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وتابع البيان: "إن قاعدة طرطوس الروسية هي الوسيلة الرئيسية لتزويد قواتنا في سوريا، مما يخلق ضرورة التحسين المستمر لتدريب أطقم السفن ووحدات القوات الساحلية. لهذا السبب بالذات أصبح الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط منطقة تدريب مشتركة".

ولفت مركز القاعدة "طرطوس"، إلى أنه ستشارك في المناورات، السفن الروسية والطائرات من قاعدة "حميميم" الجوية وقوارب الصواريخ و كاسحات الألغام التابعة لقوات البحرية السورية.

من جهته قال قائد التدريبات اللواء بحري، ألكسندر يولداشيف، بأن المناورات تُقام على خلفية عملياتية واحدة، يتم خلالها حل العديد من الحالات التكتيكية.

وأضاف يولداشيف: "تقوم المجموعات التكتيكية للسفن التابعة للبحرية الروسية والبحرية السورية في البحر بإطلاق نيران المدفعية، وإجراء مناورات مشتركة. وعلى الشاطئ تعمل وحدات الحراسة والدفاع على معالجة قضايا مكافحة الطيارات بدون طيار، ومكافحة التشكيلات المسلحة غير الشرعية".

ووفقا ليولداشيف، تهدف التدريبات إلى زيادة التفاعل بين القوات المسلحة الروسية والسورية من أجل مكافحة "الجماعات المسلحة غير الشرعية" والإرهاب الدولي بنجاح وتعزيز التعاون بين البلدين.

المصدر: نوفوستي