جعجع: حكومة تكنوسياسية وصفة أكيدة للفشل

صرح رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، بأن حكومة تكنوسياسية في لبنان هي "وصفة أكيدة للفشل".

وقال جعجع في حديث لقناة "إل بي سي"، إن "هناك حلا واحدا للأزمة الحالية هو حكومة جديدة كليا من وجوه قادرة على العمل ولا علاقة لها بالوجوه السياسية الموجودة منذ الفترة الماضية".

واعتبر أن "الحكومة التكنوسياسية هي وصفة أكيدة للفشل"، مؤكدا أن "أي رئيس حكومة يتم اختياره يجب التشاور حوله مع الرئيس سعد الحريري لأن تيار المستقبل هو الأوسع شعبية عند السنة".

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وأضاف: "لم تنته التسوية الرئاسية فقط، بل المرحلة السابقة بأكملها وهناك بعض المسؤولين الذين يعيشون في حالة إنكار".

وفي معرض حديثه عن رئيس "التيار الوطني الحر"، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، جبران باسيل، أشار جعجع الى أن باسيل "بقي لآخر لحظة يصارع من أجل أن يكون في الحكومة المقبلة أو تكون له حصة كبيرة فيها"، مضيفا: "لا نرى تموضعا جديدا لدى باسيل وإنما بعد محاولات حثيثة لدخول الحكومة فشلت. كيف لحزب رئيس الجمهورية أن يكون في المعارضة؟".

وحول علاقة "القوات اللبنانية" بـ "تيار المستقبل"، قال جعجع، "نمر في طلعات ونزلات، إلا أننا متفقون دائما على الأمور الاستراتيجية بغض النظر عن الخلاف على طريقة إدارة الأوضاع في الداخل".

المصدر: قناة LBC اللبنانية