كشفت القيادة العامة لشرطة دبي، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على رئيس منظمة "ملائكة الموت" الإجرامية الأخطر في قارتي أوروبا وإفريقيا بالتعاون مع السلطات الهولندية والإنتربول.

شرطة دبي تلقي القبض على رئيس منظمة "ملائكة الموت" الإجرامية الأخطر في قارتي أوروبا وأفريقيا بالتعاون مع السلطات الهولندية والانتربول، في إنجاز يبرز الإسهام المؤثر لدولة الإمارات في مكافحة الجريمة عالمياً. https://t.co/Du1WO9unGe — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) December 16, 2019

وأشارت شرطة دبي إلى أن المتهم، رضوان تاغي، أحد أخطر العناصر الإجرامية المطلوبة عالميا والمدرجة على قوائم "الإنتربول"، ويعد من أشد تلك العناصر خطورة لما هو منسوب له من اتهامات دعت السلطات الهولندية إلى وصفه بـ"المجرم الأخطر".

وأوضحت القيادة العامة لشرطة دبي أن المتهم صدرت بحقه مذكرات قبض دولية في العام الماضي بتهمة الانتماء لمنظمات إجرامية خطيرة، بعد أن دخل إلى أراضي الدولة منتحلا هوية شخص آخر، وكان يقيم في إحدى الفلل السكنية في إمارة دبي.

ويحمل المتهم الجنسية الهولندية ويعتبر من أخطر المجرمين نظرا لخطورة الجرائم المنسوبة إليه والتي تتنوع بين جرائم القتل والاتجار بالمخدرات، من خلال رئاسته لمنظمة تحمل اسم "ملائكة الموت".

المصدر: RT