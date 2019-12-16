إسرائيل تهدم قرية فلسطينية للمرة 169 (فيديو)

هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، قرية "العراقيب" الفلسطينية، الواقعة في منطقة النقب (جنوب) للمرة الـ 169 على التوالي.

وقال عزيز الطوري، عضو اللجنة المحلية للدفاع عن "العراقيب" في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية: "اليوم تم هدم قرية العراقيب للمرة 169 على التوالي".

وأضاف: "تمت عملية الهدم في الوقت الذي تواجد فيه السكان في المحكمة الإسرائيلية التي تنظر بملكيتهم لأراضيهم، وهو إن دل على شيء فإنما يدل على أن المؤسسة الإسرائيلية تتصرف مثل العصابات".

وجدد التأكيد على أن أهالي القرية سيعيدون بناء قريتهم، رغم الهدم المتكرر.

وصرح الطوري: "لن ننحني ولن نفرط بأرض العراقيب، والهدم لن يثني السكان عن الاستمرار بنضالهم حتى نيل حقوقهم وسيعدون بناء قريتهم رغم الأجواء الباردة جدا".

وأشارت الوكالة التركية إلى أن منازل "العراقيب" مبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح، وتقطنها 22 عائلة.

للمرة 169 .. الاحتلال يهدم قرية العراقيب في النقب المحتل. pic.twitter.com/eq6tETq3b0 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) 16 декабря 2019 г.

وهدمت السلطات الإسرائيلية القرية للمرة الأولى، في يوليو 2010، ومنذ ذلك الحين، تعود لهدمها في كل مرة يقوم السكان بإعادة بنائها.

ولا تعترف الحكومة الإسرائيلية بقرية العراقيب، ولكن سكانها يصرون على البقاء على أرضهم رغم الهدم المتكرر لها.

وفي تقرير سابق، قالت منظمة "ذاكرات" التي تضم ناشطين إسرائيليين (يهودا وعربا) وتؤرخ للنكبة الفلسطينية عام 1948، إن العراقيب أقيمت للمرة الأولى في فترة الحكم العثماني على أراض اشتراها السكان، وذكرت المنظمة أن السلطات تعمل على طرد سكان القرية منذ عام 1951، بهدف السيطرة على أراضيهم، مشيرة أن إسرائيل لا تعترف بعشرات القرى الأخرى في منطقة النقب، وترفض تقديم أي خدمات لها.

المصدر: الأناضول