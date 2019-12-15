العراق.. اكتشاف مقبرة جماعية لضحايا مجزرة ارتكبها "داعش"

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في محافظة الأنبار تضم، حسب تقارير إعلامية، رفات مئات ضحايا تنظيم "داعش".

وأكدت مؤسسة الشهداء العراقية في بيان أصدرته اليوم أن العثور على المقبرة الواقعة في قرية الفياض بقضاء الفلوجة، تم خلال القيام بأعمال فتح جدول للمياه يستخدم لأغراض سقي الأراضي الزراعية، مضيفة أن الفريق الفني المتخصص في مجال البحث والتحري والتنقيب عن المقابر الجماعية أجرى كشفا فنيا أوليا للمقبرة.

وتبعد المقبرة 10 كيلومترات عن مركز قضاء الفلوجة ونحو كيلومتر فقط عن الشارع الرئيس فيه.

وحسب تقارير إعلامية، فإن المقبرة التي تعود إلى عام 2016، تضم جثث 643 شخصا يعتقد أنهم جميعا من عشيرة المحاميد، وكانوا يعملون في المنطقة وظل مصيرهم مجهولا حتى الآن منذ اختفائهم قسرا عام 2016، ويعتقد أنهم راحوا ضحية مجزرة الصقلاوية.

وعثر في المكان، حسب التقارير، على جماجم وعظام بشرية فيها ثقوب وبقايا ملابس مدنيين بينهم أطفال وآثار أصفاد، ما يؤكد أن مجزرة وقعت في هذا الموقع.

المصدر: RT + وكالات