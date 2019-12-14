السلطات السعودية تفتح تحقيقا وتتوعد المقصرين في حادثة انتحار "فتاة جازان"

تحقق السلطات في السعودية، اليوم السبت، بحادثة انتحار فتاة مريضة في مستشفى للصحة النفسية بمنطقة جازان، وذلك وفق بيان صدر عن المديرية العامة للشؤون الصحية في جازان.

وذكر البيان أن "الجهات المختصة باشرت الحادث في حينه، وجرى تشكيل لجنة من قبل صحة جازان للتحقيق في تفاصيل الحادث، واتخاذ الإجراءات النظامية، ومحاسبة من يثبت ارتكابهم أي تقصير وفقا للأنظمة".

وأضاف البيان أنه "في مساء يوم الخميس، تم إبلاغ المدير المناوب بوجود محاولة انتحار، وتم على الفور التفاعل سعيا لإنعاش الحالة، ونقلها إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر، إلا أن الحالة لم تستجب، وتم إعلان الوفاة".

المصدر: وسائل إعلام سعودية