أردوغان يستقبل هنية في اسطنبول

استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، والوفد المرافق له، في اسطنبول.

وأفاد موقع "حماس"، في بيان صدر عقب اللقاء الذي جرى في قصر دولمة باهجة، بأنه شمل "نقاشا معمقا حول العديد من القضايا المهمة، وخاصة قضية القدس".

وأوضحت "حماس" أن المحادثات تطرقت إلى "المخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى المبارك، ودور تركيا في إسناد القضية الفلسطينية"، ودعم الشعب الفلسطيني في القدس والضفة وغزة والخارج.

كما جرى خلال اللقاء، حسب البيان، "بحث التطورات المتعلقة بالانتخابات الفلسطينية المزمع عقدها، ودور الحركة في تذليل العقبات أمام إجرائها، وكذلك الجهود المبذولة من أجل تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام".

وتطرق وفد الحركة إلى "الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة جراء حصاره المتواصل، والخطوات المطلوبة لإنهاء وكسر الحصار"، وأشاد في هذا السياق "بالمواقف التركية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

ووصل هنية على رأس وفد من الحركة إلى تركيا، الأحد الماضي، في إطار جولة خارجية تعتبر الأولى له بعد انتخابه رئيسا للمكتب السياسي لـ "حماس"، في مايو 2017.

يذكر أن أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع صحية ومعيشية متردية للغاية في غزة جراء حصار إسرائيلي مستمر للقطاع منذ فوز "حماس" في الانتخابات التشريعية صيف 2006.

المصدر: RT + وكالات