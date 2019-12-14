اليمن.. اللواء الخامس صاعقة يعلن إسقاط طائرة حوثية مسيرة شمال الضالع (صور)

أعلن اللواء الخامس صاعقة التابع للقوات اليمنية، يوم الجمعة، إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في محافظة الضالع.

وقال إعلام اللواء إن قوة تابعة للواء الخامس أسقطت طائرة مسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" تحمل مواد شديدة الانفجار.

وأضاف أنه تم إسقاط الطائرة قبل وصولها إلى أهدافها في جبهة مريس شمال محافظة الضالع، وذلك بالتزامن مع هجوم للحوثيين خلال ساعات الليل على مواقع القوات المشتركة في المنطقة البتار والفاخر شمال غرب الضالع.

وتشهد جبهة الضالع توترا عسكريا متصاعدا بعد أن عمد الحوثيون لشن العديد من الهجمات ومحاولات التسلل بغرض إحداث اختراقات في مواقع القوات الجنوبية، إلا أن الأخيرة تمكنت من كسر هجمات عناصر جماعة "أنصار الله" وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

RT

RT

RT

المصدر: وكالات