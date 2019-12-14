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الملك السعودي وولي عهده يهنئان عبد المجيد تبون

أخبار العالم العربي

الملك السعودي وولي عهده يهنئان عبد المجيد تبون
Reuters CK/DEG
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الجزائر -أرشيف-
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بعث الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة للرئيس الجزائري المنتخب، عبد المجيد تبون، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر الجاري.

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وأعرب الملك "باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".

كما بعث ولي العهد، محمد بن سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة لتبون، أعرب له فيها عن تمنياته له بالتوفيق وللشعب الجزائري مزيدا من "التقدم والرقي".

وفاز تبون (74 سنة) في الانتخابات الرئاسية الجزائرية بحصده 58.15% من أصوات الناخبين.

المصدر: واس

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