ثمن حاكم دبي، محمد بن راشد، تصدر دولة الإمارات عددا من مؤشرات التنافسية العالمية للعام الجاري، مع اقتراب عيد تأسيسها الخمسين، وقال إن الإمارات "أفضل دولة.. نحبها ونعشقها".

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وأعلن بن راشد في سلسلة تغريدات على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن عام 2020 سيكون عام الاستعداد لخمسينية الإمارات، مؤكدا: "نريد تطوير خططنا، مشاريعنا، تفكيرنا.. قبل خمسين عاما صمم فريق الآباء المؤسسين حياتنا اليوم.. ونريد العام القادم تصميم الخمسين عاما القادمة للأجيال الجديدة".

وأضاف: "في 2020 نريد أن نستعد لإطلاق قفزات في الاقتصاد، في التعليم، في البنية التحتية، في الصحة، في الإعلام، في نقل قصة الإمارات للعالم".

وأشار إلى أنه سيكون في 2020 مشرفا على فريق تصميم الخمسين صحبة لجنتين، واحدة برئاسة منصور بن زايد لوضع الخطة التنموية الخمسينية، وأخرى تضم الشيخ عبد الله بن زايد ومريم بنت محمد بن زايد، للإشراف على فعاليات الاحتفالات باليوبيل الذهبي للدولة.

أفضل دولة .. نحبها ونعشقها .. pic.twitter.com/WA4x91ugKH — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 13, 2019

الإخوة والأخوات..تقترب الامارات من عيدها الخمسين في 2021 ونريده أن يكون عام الانطلاقة الكبرى..نحتفي بخمسين عاما ونطلق مسيرة الخمسين القادمة..الاستعداد سيكون في 2020.. العام القادم سيكون عام الإعداد والاستعداد لإحداث قفزة كبيرة في مسيرتنا .. 2020 سيكون #عام_الاستعداد_للخمسين .. pic.twitter.com/a2AAqu5mI9 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 14, 2019

لقد شهدت العام ١٩٧٠ عام تصميم الاتحاد .. وسأكون في ٢٠٢٠ مشرفا على فريق تصميم الخمسين..ومعي لجنتين واحدة برئاسة الشيخ منصور بن زايد لوضع الخطة التنموية الخمسينية .. وأخرى تضم الشيخ عبدالله بن زايد والشيخة مريم بنت محمد بن زايد للإشراف على فعاليات الاحتفالات باليوبيل الذهبي للدولة — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 14, 2019

في #عام_الاستعداد_للخمسين نريد أن نعمل سوياً في كافة القطاعات..مواطنين ومقيمين ..لأننا متحدين نستطيع تغيير المعادلات..نستطيع رفع التوقعات..أجواء 2020 قبل يوبيلنا الذهبي في 2021.. نريدها كأجواء 1970 عندما كان الآباء المؤسسون وفريق العمل يستعدون لبدء مرحلة وحياة جديدة لهذا الوطن — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 14, 2019

في ٢٠٢٠ نريد أن نستعد لاطلاق قفزات في الاقتصاد..في التعليم..في البنية التحتية..في الصحة ..في الإعلام..في نقل قصة الامارات للعالم ..في ٢٠٢٠ نريد بناء إمارات المستقبل كفريق واحد ..بروح الاتحاد ..بروح زايد .. بروح تعشق القمم ..بروح تعشق البناء .. معركتنا معركة بناء مستمرة وستبقى.. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 14, 2019

نعلن اليوم العام القادم #عام_الاستعداد_للخمسين .. نريد تطوير .. خططنا ... مشاريعنا .. تفكيرنا .. قبل خمسين عاماً صمم فريق الآباء المؤسسين حياتنا اليوم .. ونريد العام القادم تصميم الخمسين عاما القادمة للأجيال الجديدة .. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 14, 2019

المصدر: RT