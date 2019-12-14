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محمد بن راشد: الإمارات أفضل دولة

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محمد بن راشد: الإمارات أفضل دولة
Reuters
محمد بن راشد
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ثمن حاكم دبي، محمد بن راشد، تصدر دولة الإمارات عددا من مؤشرات التنافسية العالمية للعام الجاري، مع اقتراب عيد تأسيسها الخمسين، وقال إن الإمارات "أفضل دولة.. نحبها ونعشقها".

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إحصائية: تغريدات محمد بن راشد الأعلى تفاعلا خلال 2019
إحصائية: تغريدات محمد بن راشد الأعلى تفاعلا خلال 2019

وأعلن بن راشد في سلسلة تغريدات على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن عام 2020 سيكون عام الاستعداد لخمسينية الإمارات، مؤكدا: "نريد تطوير خططنا، مشاريعنا، تفكيرنا.. قبل خمسين عاما صمم فريق الآباء المؤسسين حياتنا اليوم.. ونريد العام القادم تصميم الخمسين عاما القادمة للأجيال الجديدة".

وأضاف: "في 2020 نريد أن نستعد لإطلاق قفزات في الاقتصاد، في التعليم، في البنية التحتية، في الصحة، في الإعلام، في نقل قصة الإمارات للعالم".

وأشار إلى أنه سيكون في 2020 مشرفا على فريق تصميم الخمسين صحبة لجنتين، واحدة برئاسة منصور بن زايد لوضع الخطة التنموية الخمسينية، وأخرى تضم الشيخ عبد الله بن زايد ومريم بنت محمد بن زايد، للإشراف على فعاليات الاحتفالات باليوبيل الذهبي للدولة.

المصدر: RT

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