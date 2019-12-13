أعلن "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الجمعة، عن استهداف مواقع عسكرية في مصراتة شمال غرب ليبيا، مؤكدا رصد وصول "دعم عسكري تركي" إلى القوات الموجودة في المدينة.

وقال "الجيش الوطني الليبي"، في بيان أصدره مساء الجمعة، إنه تلقى "معلومات استخباراتية متواترة" حول "شحن كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمدرعات والمعدات العسكرية المتنوعة من عدة منافذ تركية بحرية وجوية، إلى المنافذ البحرية والجوية التي تسيطر عليها مليشيات حكومة الوفاق الإرهابية".

واعتبر البيان أن هذه المساعدات العسكرية تأتي "تنفيذا لالتزام تركيا باتفاق 27 نوفمبر الماضي" حول تقديم دعم عسكري كبير ونوعي لقوات حكومة الوفاق "مقابل شرط توقيعها على اتفاقية الحدود البحرية".

وأعلنت قوات حفتر في هذا السياق أنه "تم رصد وصول هذا الدعم العسكري التركي لمنافذ مدينة مصراتة البحرية والجوية، وتم تتبع نقل هذه الشحنات العسكرية من هذه المنافذ إلى مواقع تخزينها المختلفة بما فيها الكلية الجوية بمدينة مصراته التي تم تخزين الطائرات المسيرة TB2 فيها لاستخدامها ضد الجيش الليبي انطلاقا من مطار مصراتة".

وذكر البيان أنه "على إثر تلك المعلومات وذلك الرصد، قام سلاح الجو الليبي بالتخطيط الدقيق لاستهداف مواقع تخزين الطائرات المسيرة التركية TB2 بالكلية الجوية العسكرية بمصراتة، وتم تخصيص القدرات المناسبة من سلاح الجو الليبي اللازمة لتنفيذ هذه المهمة".

وأكد "استهداف هذه الشحنات بمواقع تخزينها وتدميرها بنجاح ودقة عالية. وقد نتج عن هذه الاستهدافات انفجارات متتالية واحتراق هناجر الطائرات التركية المسيرة وقد عادت طائرتنا لقواعدها سالمة".

المصدر: RT