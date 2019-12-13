الجيش اليمني يعلن مقتل 17 حوثيا بينهم قياديان وإصابة 21 آخرين في كمين بالضالع

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية ومقرها عدن، اليوم الجمعة، مقتل وإصابة 38 عنصرا من جماعة "أنصار الله" الحوثية، في كمين وصفه بـ"المحكم" في محافظة الضالع وسط اليمن.

وذكر موقع الجيش "26 سبتمبر" أن "القوات استدرجت، مساء الخميس، مجموعة من عناصر الحوثيين، أثناء محاولتها التسلل باتجاه مواقع في منطقتي الجب وبتار شمال الضالع"​​​.

وأضاف: "باغتت القوات مجموعة الحوثيين بهجوم، أسفر عن مصرع 17 من عناصرها بينهم القياديان الميدانيان أبو أكرم السراجي، ومنصور البسارة"، كما أسفر الهجوم عن إصابة 21 آخرين.

وأشار الموقع إلى "فرار من نجا من الحوثيين باتجاه حبيل السماعي".

المصدر: وكالات