نشرت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، اليوم الجمعة، بيانا، ردت فيه على ما أثير مؤخرا عن وجود إدعاءات من قبل بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حول بعض المنتجات.

وقالت الهيئة إنها تابعت وتتابع باهتمام كبير ما أثير عن وجود ادعاءات من قبل بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حول بعض المنتجات، مؤكدة أن جميع المنتجات المتداولة في أسواق الإمارات، والتي يتم تصنيعها أو استيرادها، مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية والخليجية المعتمدة، وتخضع لنظام تأكيد الجودة الشامل، المعمول به، والذي يضمن مطابقة المنتج للمواصفات ويلبي حقوق المستهلك.

وأوضحت الهيئة أن ضوابط التدقيق والرقابة على التصنيع تتضمن المنتجات المصنعة كذلك لأغراض التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الدول الأجنبية، مشيرة إلى أن بعض المنتجات قد تخضع إلى أنظمة ومواصفات ومعايير وإجراءات الدول المستوردة، ووفق المواصفات القياسية المتبعة.

وشددت على أن خطوط الإنتاج التابعة لبعض المصانع في الإمارات، هي تابعة لعلامات تجارية عالمية كبرى، وتجري عمليات الإنتاج والتصنيع فيها وفق الضوابط والمعايير والمواصفات القياسية، ويتم الإشراف عليها والترخيص لها بممارسة النشاط، في ضوء ضوابط واضحة وتدقيق في سلسلة الإنتاج كاملة.

كما أكدت الهيئة أن المواصفات القياسية الإماراتية، والأنظمة واللوائح الفنية، تضمن مخرجات إنتاج تتوافق مع أفضل المستويات القياسية لجودة المنتجات، ولا يقتصر ذلك فقط على الإنتاج، بل يمتد إلى التأكد من أن هذه المنتجات تلبي تطلعات المستهلكين، ومنضبطة في المواد الداخلة في إنتاجها، وكذلك تؤدي وظيفتها على النحو الأكمل، حتى في عمليات التعبئة والتغليف والتخزين والنقل والعرض، حتى تصل إلى المستهلك.

ودعت "مواصفات" المتابعين لتحري الدقة قبل ترويج معلومات حول المنتجات، كما طلبت من المستهلكين التفاعل مع جهات الرقابة والضبط عبر القنوات الرسمية للتحقق من الشكاوى.

وأطلق مغردون سعوديون حملة على "تويتر" تدعو لمقاطعة المنتجات الإماراتية احتجاجا على "قلة جودتها"، حيث قال بعضهم إن منتجات الإمارات أشد خطرا من المخدرات.

منتجات الإمرات أشد خطرآ من المخدرات. #مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه2 — yazeeeed (@yazeeee53756963) 13 декабря 2019 г.

للأسف السعودية سايره تستهلك منتجات الإمرات المضروبة اللي هي بنفسها ما تستخدمها ..

من غشنا فليس منا ما الها داعي نراعي اخو على حساب نفسك صحتك اهم #مقاطعه — ϟⓞsamh_ⓚaღ Meer ღϟ❖ (@0samh_ka) 12 декабря 2019 г.

يجب فحص كل منتجات الامرات والتاكد من عدم ضررها السعوديين ليسو فئران تجارب عند الحكومه السعودية وجبل علي من حقي اخذ منتج جيد واصلي وانت مالك حق تغشني الدخان وعرفنا التلاعب بهه باقي السلع وش وضعها من اكل وشرب وادويات بتصرفونها لشعب حسب مصلحتكم ؟؟#الدخان_الجديد_مغشوش22



#جبل_علي — الزير سالم (@221345671) 13 декабря 2019 г.

مالها دخل !!

منتجات جبل علي مغشوشه وغير قابلة للاستخدام الادمي ، ترى محد ضد الإمرات او حكومتها ، حنا ضد الغش القائم على تصدير مواد مغشوشه !!

فهمت ولا ابسطها لك ؟! — Atallah Eid (@EidAtallah) 13 декабря 2019 г.

#مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه

قضيه التبغ المغشوش ونداء المدخنين المتكرر فتح العيون على المنتجات الاخرى وصنع توعيه شامله للمستهلكين حول المنتجات الإماراتيه ، رب ضاره نافعه ، المقاطعه سلاح فتاك لن يتحمله الجشعون لن نرضى باقل مما يرضى به شعوب العالم ، لسنا فئران تجارب.

629❌ pic.twitter.com/QAVWZy8JOv — A.S💎 (@Assh10195) 11 декабря 2019 г.

💚💕💚💕💚💕💚💕💚💕🐎💯



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Medicines made in the UAE are sold inside Yemen and it is forbidden to sell them in the UAE !!

# UAE product boycott 5#مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه2pic.twitter.com/DmrQY0g5bG — رهف ال سلمان (@Rahafslman5) 13 декабря 2019 г.

نحن مجموعة من شباب الكويت نؤيد حملة #مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه رداً على السلع المصنعة في ميناء "جبل علي" .. ونتمنى من الحكومة قراءة تقرير الموقع الالماني DW pic.twitter.com/97zBfDVYYJ — فزعة كويتية 🇰🇼 (@a_muvuca) 13 декабря 2019 г.

المصدر: وام + تويتر