آخرهم بن صالح.. 9 رؤساء حكموا الجزائر منذ الاستقلال (صور + فيديو)

على امتداد خمسة وخمسين عاما من تاريخ الجزائر المستقلة (1962-2019)، عرفت البلاد تناوب 9 رؤساء على الحكم، كلهم من جيل الثورة.

وهؤلاء الرؤساء هم أحمد بن بلة (1963-1965)، هواري بومدين (1965-1978)، رابح بيطاط (1978-1979)، الشاذلي بن جديد (1979-1992)، محمد بوضياف (من يناير إلى يونيو 1992 - اغتيل)، علي كافي (1992-1994)، اليمين زروال (1994-1999)، عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019)، عبد القادر بن صالح (2019).

والتحق بركب رؤساء البلاد، يوم الجمعة 13 ديسمبر 2019، الرئيس العاشر للجزائر، عبد المجيد تبون، بعد انتخابات جرت يوم 12 ديسمبر.

RT

وقبل هؤلاء، جاءت الثورة بكل من الراحل فرحات عباس ليكون أول رئيس للحكومة المؤقتة بتاريخ 19 سبتمبر 1958، ثم كُلف من جديد بتولي رئاسة الحكومة الثانية قبل أن يخلفه في أغسطس 1961 بن يوسف بن خدة، ليكون ثاني رئيس لثالث حكومة مؤقتة في عهد الثورة.

المصدر: RT + وكالات