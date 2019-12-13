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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 3 شخصيات و17 شركة بسبب تمويلها "حزب الله"

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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 3 شخصيات و17 شركة بسبب تمويلها
wikimedia/ creativecommons.org
وزارة الخزانة الأمريكية
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أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات على 3 شخصيات و17 شركة تتهمها بغسل الأموال وتمويل "حزب الله" اللبناني، الذي تعتبره تنظيما إرهابيا.

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وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في بيان أصدره بهذا الشأن، أنه قرر فرض عقوبات على رجل الأعمال اللبناني، ناظم سعيد أحمد، الذي يحمل الجنسية البلجيكية، و11 شركة تابعة له وتتخذ من بيروت مقرا لها.

واستهدفت الخزانة الأمريكية كذلك رجل الأعمال اللبناني، عاصي صالح، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، و6 شركات تابعة له، تتمركز 3 منها في لبنان و3 أخرى في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

كما شملت العقوبات الأمريكية المحاسب اللبناني، طوني صعب، الذي قالت وزارة الخزانة إنه قدم خدمات مالية لعاصي.

وادعت الوزارة أن أحمد وعاصي هما "من أبرز منظمي غسيل الأموال في لبنان وجمهورية الكونغو الديمقراطية"، مشيرة إلى أن شركاتهما "ولدت عشرات ملايين الدولارات لحزب الله وأنشطته الخبيثة".

ولفتت الخزانة الأمريكية إلى أنها تواصل تركيز الاهتمام على إحباط "الأنشطة غير القانونية لحزب الله"، وفرضت في إطار هذه الجهود، منذ العام 2017، عقوبات على أكثر من 80 شخصية وكيانا.

المصدر: RT

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