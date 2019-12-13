 
مباشر
عاجل
تبون: ملتزمون بالتغيير وأدعو المواطنين لليقظة والتجند لبناء جزائر جديدة

روسيا: نعتبر إجراء انتخابات رئاسة الجزائر خطوة مهمة في تقدم هذا البلد الصديق

أخبار العالم العربي

روسيا: نعتبر إجراء انتخابات رئاسة الجزائر خطوة مهمة في تقدم هذا البلد الصديق
Sputnik Максим Блинов
الخارجية الروسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mw5a

اعتبرت روسيا أن إجراء الانتخابات الرئاسية في الجزائر خطوة مهمة في تقدم هذا البلد، معربة عن أملها في أن يؤدي انتخاب رئيس جديد له إلى تعزيز العلاقات الروسية الجزائرية.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان أصدرته اليوم الجمعة: "جرت في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يوم 12 ديسمبر، انتخابات رئاسية. وفاز فيها، وبحسب المعطيات، التي أعلنتها سلطة الانتخابات المستقلة الجزائرية، المرشح المستقل ورئيس الوزراء الأسبق للبلاد، عبد المجيد تبون، بحصده 58.15% من الأصوات".

إقرأ المزيد
من هو الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون؟
من هو الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون؟

وأضافت الوزارة: "نعتبر إجراء هذه الفعالية السياسية الداخلية المهمة خطوة كبيرة في ضمان تقدم الجزائر الصديقة".

وتابعت: "نأمل في أن يؤدي انتخاب رئيس جديد للدولة الجزائرية إلى استمرار تعزيز وتوسيع العلاقات متعددة الجوانب بين روسيا والجزائر بصورة ممنهجة".  

وجرت الانتخابات الجزائرية في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تغيرات كبيرة في السلطة السياسية على خلفية حراك شعبي واسع مستمر بدأ، يوم 22 فبراير 2019، قبيل الانتخابات الرئاسية المخطط لها في حينه ودفع الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، البالغ 82 عاما من عمره والذي يعاني من مشاكل صحية، للتخلي عن الترشح لولاية خامسة.

وعلى الرغم من تواصل المظاهرات المطالبة برحيل رموز السلطة السياسية السابقة، قررت الحكومة وبمبادرة من الجيش، تطبيق المادة 102 من دستور البلاد وتعيين عبد القادر بن صالح، الذي تولى في عهد بوتفليقة رئاسة مجلس الأمة، الغرفة الأولى من البرلمان، رئيسا مؤقتا للجزائر، ما أسفر عن استمرار الاحتجاجات المناهضة للسلطات الحالية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا