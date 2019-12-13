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تبون: ملتزمون بالتغيير وأدعو المواطنين لليقظة والتجند لبناء جزائر جديدة

السيسي يهنئ شعب الجزائر

أخبار العالم العربي

السيسي يهنئ شعب الجزائر
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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هنأ الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الشعب الجزائري، على نجاح الانتخابات وفوز الرئيس الجديد، عبد المجيد تبون.

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وقال الرئيس المصري في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك: "نهنئ الشعب الجزائري الشقيق ودولة الجزائر الشقيقة، بنجاح الانتخابات الرئاسية، كما نهنئ الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون على ثقة الشعب الجزائري به".

وكانت هيئة الانتخابات الجزائرية، اليوم الجمعة، قد أعلنت فوز المترشح عبد المجيد تبون برئاسة الجزائر، حسب النتائج الرسمية الأولية، ليكون بذلك ثامن رئيس للجمهورية الجزائرية.

 المصدر: RT

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