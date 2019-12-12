هيئة الانتخابات الجزائرية تعلق على نسبة المشاركة وسير عملية الاقتراع

قال رئيس "السلطة المستقلة الوطنية للانتخابات" الجزائرية، محمد شرفي، إن العملية الانتخابية تسير "في جو عادي".

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وأضاف أن نسبة المشاركة لحد الساعة "محترمة جدا وتدعو إلى الأمل"، بالنظر إلى توافد المواطنين في العديد من المدن.

وأوضح شرفي أنه من بين 61293 مكتب اقتراع، عرفت 5 بالمائة منها بعض التعطيل "لأسباب خارجة عن نطاق السلطة"، كما أن نسبة المشاركة في الانتخابات بالخارج "ارتفعت مقارنة بالأيام الماضية".

ويتنافس في الانتخابات رئيس الحكومة الأسبق، عبد المجيد تبون، مع كل من عز الدين ميهوبي الأمين العام لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب "جبهة المستقبل"، وعلي بن فليس رئيس حزب "طلائع الحريات"، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب "حركة البناء الوطني".

المصدر: "النهار" + RT