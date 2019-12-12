أوضح رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، حقيقة ما حدث في مقبرة الصليبخات، بعد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو زعموا أنها تظهر لحظة الاعتداء عليه.

وذكرت حسابات كويتية أن مواطنا يدعى، نايف المرزوق، اعتدى على الغانم، بعد تبادلهما الشتائم، على خلفية رفض المرزوق مصافحة رئيس مجلس الأمة، والتهجم عليه لفظيا.

ورد الغانم اليوم الخميس في سلسلة تغريدات على صفحته في موقع "تويتر" على الحادثة قائلا: "منعا للغط والإشاعات.. إن حقيقة ما حدث في مقبرة الصليبخات يمكن اختصاره بأنني وبعد انتهائي من واجب تقديم العزاء بوفيات عدد من الأسر الكويتية توجهت إلى المخرج، وإذا بي أصادف عدنان الورع وبجانبه شخصان، فقمت بالسلام على عدنان والشخص الثاني، وعندما هممت بمصافحة الثالث، رفض السلام متفوها بكلمة غير لائقة".

هل يعقل هذا التصرف من اشخاص مسلمين

بالمقبره

الانسان يتعض عند دخوله المقبره#طراق_المقبرة#مرزوق_الغانمpic.twitter.com/4ppUHb5ThT — Majed (@Majedeee) December 11, 2019

وانني إذ ابدي استغرابي وانزعاجي مما حدث ، فأنني أؤكد ان هذا الحادث، حادث عرضي لا يمت بصلة باخلاقنا ككويتيين ومسلمين، فأنا اذهب بشكل شبه يومي الي المقبرة، اعزي الناس والتمس الأجر، ولم نصادف مثل تلك الحوادث الشاذة، فالمقبرة مكان بطبيعته يفرض الوقار والخشوع والهدوء -٥ — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) December 11, 2019

وأضاف: "فما كان مني إلا أن قلت له (عيب عليك إحنا في مقبرة) وأعطيته ظهري مغادرا، وإذا به يحاول الاعتداء علي باليد، فما كان من أخي فهد الذي كان برفقتي إلا أن تصدى له".

وتابع: "أؤكد أن هذا الحادث عرضي لا يمت بصلة بأخلاقنا ككويتيين ومسلمين، فأنا أذهب بشكل شبه يومي إلى المقبرة، أعزي الناس وألتمس الأجر، ولم نصادف مثل تلك الحوادث الشاذة، فالمقبرة مكان بطبيعته يفرض الوقار والخشوع والهدوء".

فمصابات الناس في وفياتهم مناسبة تقتضي الحزن والتعاطف و التضامن.

رحم الله موتى المسلمين واعاننا على كسب الأجر والمغفرة، اللهم آمين

وقبل ان اختم، لا أود اغفال نقطتين مهمتين هما :

-٦ — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) December 11, 2019

اولا

اشكر كل من سأل واتصل بهدف الاطمئنان، واقول لهم انا بخير ، كما اشكر من اتصل أو كتب مستنكرا ما تعرضت له، حتى من اولئك الذين يختلفون معي ، وهذا ليس بغريب على الكويتيين، فهذه اخلاقهم التي جبلوا عليهم ، واقول لهم بيض الله وجيهكم



-٧ — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) December 11, 2019

وأردف: "وقبل أن أختم، لا أود إغفال نقطتين مهمتين هما أولا: أشكر كل من سأل واتصل بهدف الاطمئنان، وأقول لهم أنا بخير، كما أشكر من اتصل أو كتب مستنكرا ما تعرضت له، حتى من أولئك الذين يختلفون معي، وهذا ليس بغريب على الكويتيين، فهذه أخلاقهم التي جبلوا عليها".

وتابع: "ثانيا: ما فعله الشخص المعنى معي اليوم لا يمثل إلا نفسه، فعائلته الكريمة عائلة مشهود لها بالأخلاق والمناقبية العالية وشهادتي فيهم مجروحة".

ثانيا

ما فعله الشخص المعنى معي اليوم لا يمثل الا نفسه ( ولا تزر وازرة وزر أخرى) فعائلته الكريمة عائلة مشهود لها بالأخلاق والمناقبية العالية وشهادتي فيهم مجروحة، واقول لهم ( محشومين ايها الاكابر الأكارم)



والحمدلله لله من قبل ومن بعد



اخوكم / مرزوق علي الغانم



-٨ — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) December 11, 2019

المصدر: RT