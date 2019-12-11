 
مباشر
عاجل
متحدث باسم أردوغان: نأمل ألا يضطر الجانب الليبي لطلب قوات تركية

أربيل: الإعدام لقاتل عائلة كردية سورية من 5 أفراد

أخبار العالم العربي

أربيل: الإعدام لقاتل عائلة كردية سورية من 5 أفراد
Reuters Russell Boyce
قلعة أربيل التاريخية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mvph

أصدرت محكمة جنايات أربيل في إقليم كردستان العراق، حكما بإعدام رجل قتل عائلة سورية كردية بسبب خلاف على 1000 دولار، في مزرعة قريبة من قرية بيره رش، في أكتوبر من العام الجاري.

https://arabic.rt.com/middle_east/1049685-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-1000-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9/

وأقدم المدعو فريدون كريم رمضان، على قتل العائلة المكونة من 5 أشخاص، هم أب وأم وثلاثة أطفال.

وبث الموقع الرسمي للقوات الأمنية في أربيل حينها كشف الدلالة وتمثيل الجريمة في مقطع مصور، بعد أن ألقي القبض على الجاني مساء يوم الجريمة التي اعترف بارتكابها.

وأعترف القاتل بأنه قتل أفراد العائلة بضربهم تباعا بالحجارة على رؤوسهم، ثم أجهز عليهم بالرصاص.

وكشفت التحقيقات، أن "القاتل قام بنقل العائلة قسرا في سيارته واقتيادها إلى المكان الذي ارتكب فيه جريمته".

المصدر: رووداو + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مليون إنسان.. أردوغان يتحدث عن التوطين شمال شرق سوريا