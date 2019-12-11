أصدرت محكمة جنايات أربيل في إقليم كردستان العراق، حكما بإعدام رجل قتل عائلة سورية كردية بسبب خلاف على 1000 دولار، في مزرعة قريبة من قرية بيره رش، في أكتوبر من العام الجاري.

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وأقدم المدعو فريدون كريم رمضان، على قتل العائلة المكونة من 5 أشخاص، هم أب وأم وثلاثة أطفال.

وبث الموقع الرسمي للقوات الأمنية في أربيل حينها كشف الدلالة وتمثيل الجريمة في مقطع مصور، بعد أن ألقي القبض على الجاني مساء يوم الجريمة التي اعترف بارتكابها.

وأعترف القاتل بأنه قتل أفراد العائلة بضربهم تباعا بالحجارة على رؤوسهم، ثم أجهز عليهم بالرصاص.

وكشفت التحقيقات، أن "القاتل قام بنقل العائلة قسرا في سيارته واقتيادها إلى المكان الذي ارتكب فيه جريمته".

المصدر: رووداو + وكالات