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مصر.. البرلمان يعلق على ملابس الفنانات المعريّة في المهرجانات

أخبار العالم العربي

مصر.. البرلمان يعلق على ملابس الفنانات المعريّة في المهرجانات
Reuters
مصر
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قال رئيس مجلس النواب في مصر علي عبد العال، إن مسألة الزي الخاص بالفنانات والفنانين لا يخضع لسلطة وزارة الثقافة، ويندرج تحت "الحرية الشخصية".

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وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن الحالة الوحيدة التي يتعامل فيها القانون، هي معاقبة أي تصرف يخدش الحياء يتم ارتكابه في الشارع، وقال: "يجب أن نفصل بين الأمور بعضها البعض".

وكان النائب مرتضي منصور، قد تحدث خلال الجلسة العامة عن بعض المهرجانات وما يثار فيها عن وجود ملابس شبه عارية للبعض، قائلا: "مهرجان زي مهرجان الجونة مثلا كله بيتسابق أكتر قطعة من الملابس تتقلع إيه، دا مش معناه إن الفنانات المحترمات كل واحدة رايحة من غير لبس".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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