 
مباشر

واشنطن تحظر دخول القنصل السعودي في اسطنبول الأراضي الأمريكية

أخبار العالم العربي

واشنطن تحظر دخول القنصل السعودي في اسطنبول الأراضي الأمريكية
Reuters
القنصل العام السعودي في إسطنبول محمد العتيبي‭‭‭
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mvhc

أعلنت الخارجية الأمريكية أنها أدرجت القنصل السعودي السابق في اسطنبول محمد العتيبي على لائحة العقوبات، "لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على خلفية قتل جمال خاشقجي".

وقالت الوزارة في بيان نشر على موقعها الرسمي اليوم الثلاثاء، إن هذا الإجراء "هو خطوة أخرى مهمة في الرد على مقتل خاشقجي التي تعد جريمة بشعة وغير مقبولة".

وأضافت أنها تواصل حث الحكومة السعودية على محاكمة كاملة وعادلة وشفافة للمسؤولين عن مقتل خاشقجي، ومحاسبة جميع المتورطين.

المصدر: الخارجية الأمريكية + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

صيني يبني قصرا لكلابه لتوفير شروط راحة عالية لهم