"المرصد السوري": مقتل 5 من القوات الإيرانية شرقي سوريا بقصف مجهول استهدف مواقعهم

قال "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، إن 5 من القوات الإيرانية في سوريا قتلوا بقصف جوي استهدف مساء السبت مواقع لهم في ريف دير الزور الشرقي، شرقي البلاد.

وأشار "المرصد" إلى أن طائرات مجهولة الهوية، استهدفت مواقع للقوات الإيرانية في منطقة الحزام الأخضر بأطراف مدينة البوكمال، ما تسبب بقتل ما لا يقل عن "5 من عناصر المليشيات الموالية لإيران"، واندلاع النيران في تلك المواقع.

ووفقا لموقع "تايمز أوف إسرائيل" الناطق بالعربية، أقر التحالف الدولي في السابق بشن غارات جوية على مقاتلين موالين للحكومة السورية، إلا أنه نفى غارات السبت.

وفي بيان تلقته وكالة فرانس برس الأحد، قال التحالف إنه "لم يشن أي ضربات في سوريا في السابع من ديسمبر 2019".

المصدر: وسائل إعلام