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السلطات العراقية تعفي قائد عمليات بغداد من منصبه وتعين خلفا له

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السلطات العراقية تعفي قائد عمليات بغداد من منصبه وتعين خلفا له
youtube/ وكالة نحن الخبر
القائد السابق لعمليات بغداد، اللواء الركن قيس المحمداوي
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أفادت وسائل إعلام عراقية بإعفاء سلطات البلاد قائد عمليات بغداد، اللواء الركن قيس المحمداوي، وتعيين اللواء عبد الحسين التميمي خلفا له.

وذكرت مصادر مطلعة لوسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، أن السلطات العراقية أصدرت أوامر بتكليف اللواء عبد الحسين التميمي بمهام قيادة عمليات بغداد بدلا من الفريق الركن قيس المحمداوي.

وفي غضون ذلك نقلت وكالة الأنباء العراقية أن سبب إعفاء المحمداوي يعود إلى "وضعه الصحي".

وتسلم المحمداوي مهام قيادة عمليات بغداد بعد إعفاء الفريق الركن، جليل الربيعي، من منصبه بعد أحداث العنف التي رافقت انطلاق التظاهرات في بداية أكتوبر الماضي.

المصدر: وسائل إعلام عراقية

 

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