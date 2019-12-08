السعودية تعلن مقتل 3 من عسكرييها في جازان

أفادت وكالة "واس" السعودية الرسمية بمقتل 3 عسكرين في القوات المسلحة السعودية خلال معارك اليمن.

إقرأ المزيد

وذكرت الوكالة في خبر نشرته اليوم الأحد، أن أحمد بن يحيى سليمان الغزواني، والجندي سلطان بن عيسى شبلي من منسوبي القوات المسلحة، قتلا "دفاعا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان".

وتقود السعودية في اليمن منذ مارس 2015 التحالف العربي دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، في المواجهة مع قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية المتحالفة مع إيران.

المصدر: واس + وكالات