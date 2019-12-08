إطلاق سراح 200 من "داعش" وأفراد عائلاتهم من مخيم الهول

كشفت الإدارة الكردية لمخيم الهول بمحافظة الحسكة السورية، اليوم الأحد، عزمها الإفراج عن دفعة جديدة من 200 من عناصر وأطفال ونساء مسلحي "داعش".

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وقال مسؤول مخيمات شمال شرق سوريا، شيخموس أحمد، في تصريح خاص لشبكة "رووداو" الإعلامية، إن "أكثر من 200 محتجز سيتم إخراجهم من المخيم اليوم".

وأوضح أن من بين المفرج عنهم "15 عنصرا من تنظيم داعش ممن لم تثبت عليهم أية جرائم".

وتابع شيخموس أحمد أن "البقية نساء وأطفال من محافظات حمص والرقة ودير الزور السورية".

ووفقا لتقارير الأمم المتحدة، فإن مخيم الهول يضم 73 ألف شخص، موزعين في 13 ألف خيمة، من بينهم 49 ألف طفل.

ويعد مخيم الهول أكبر مخيم لنساء وأطفال وعناصر داعش في سوريا والعراق.

المصدر:"رووداو"