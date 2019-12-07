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واشنطن تتعهد بشطب السودان من قائمة رعاة الإرهاب "في أسرع وقت"

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واشنطن تتعهد بشطب السودان من قائمة رعاة الإرهاب
Reuters Umit Bektas REUTERS 2
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أعرب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض روبرت أوبراين عن حرص واشنطن على شطب السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وأعلنت الخارجية السودانية في بيان لها أن ملف شطب السودان من القائمة السوداء نوقش خلال اجتماع عقد اليوم في البيت الأبيض بين مستشار الأمن القومي الأمريكي ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مضيفة أن أوبراين أكد أن "الولايات المتحدة حريصة على معالجة هذا الملف في أسرع الآجال".

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ولفت البيان إلى أن المستشار الأمريكي رحب بحمدوك وقال إنه "يتابع" تطورات الوضع في السودان، مشيرا إلى أن أوبراين نقل أثناء اللقاء دعم الرئيس دونالد ترامب للحكومة السودانية الانتقالية "حتى يتحقق التحول الديمقراطي المستدام" في البلاد.

كما تناول الاجتماع أيضا ملف سد النهضة، حيث أبدى أوبراين، حسب الخارجية السودانية، حرص ترامب على إيجاد صيغة توافقية تخدم مصالح مصر والسودان وإثيوبيا على حد سواء.

وأدرجت الخارجية الأمريكية السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993، ويقضي هذا القرار بفرض عقوبات بينها حظر بيع السلاح للسودان وفرض القيود على أنشطة مصارفه.

المصدر: وكالات

 

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