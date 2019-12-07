صحيفة تكشف تفاصيل مقتل طالب عماني في لندن

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تفاصيل حول مقتل طالب من سلطنة عمان في لندن، فجر أمس الجمعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الضحية محمد العريمي (26 سنة)، كان عائدا إلى منزله في نايتسبريدج بلندن، عندما باغته ملثمون وطالبوه بتسليم ساعته الفاخرة، التي يعتقد أنها "رولكس".

ونقلت الصحيفة عن صديق العريمي قوله: "إن الهجوم وقع أمام محال هارودز الشهيرة، وإن الطالب حاول الدفاع عن نفسه في وجه العصابة، إلا أنهم تغلبوا عليه"، ما أدى في النهاية إلى مقتله.

وتابع "حاول صديقه (بحريني) المساعدة وتعرض هو أيضا للطعن، لكنه نجا، ويتواجد الآن بالمستشفى، بينما توفي محمد للأسف.. من المروع حقا أن تحدث هذه الجريمة في وسط لندن".

وأوضحت الصحيفة أن العريمي "عثر عليه فاقد الوعي، مع وجود جرح في ظهره، وتوفي في مسرح الجريمة على طريق برومبتون، حوالي الساعة 1 من صباح الجمعة".

وقع حاث اعتداء مؤسف أودى بحياة الطالب العماني محمد بن عبدالله العريمي ، وببالغ الحزن والأسى تتقدم السفارة في لندن بأعمق التعازي والمواساة الى أسرة الفقيد،

والسفارة تتابع عن كثب ملابسات الحادث مع السلطات البريطانية المختصة.

انا لله وانا اليه راجعون — OMAN EMBASSY, UK (@EmbassyOmanUk) 6 декабря 2019 г.

من جهتها، أكدت السفارة العمانية في العاصمة البريطانية وقوع "اعتداء مؤسف أودى بحياة الطالب العماني محمد بن عبدالله العريمي"، مضيفة أنها تتابع عن كثب ملابسات الحادث مع السلطات البريطانية المختصة.

وقالت الشرطة البريطانية، التي لا تزال تحقق في الحادث، إنها تعتقد أن الضحيتين "تم الاتصال بهما أثناء عودتهما إلى المنزل، بعد تناول الطعام في أحد المطاعم بلندن، حيث تم استدراجهما من أجل سرقتهما".

المصدر: "ديلي ميل" + "تويتر"