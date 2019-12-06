مصادر: "سرايا السلام" التابعة للتيار الصدري تتوجه إلى ساحة التحرير وسط بغداد لتأمينها

أفادت مصادر عراقية، بتوجه مقاتلين غير مسلحين من "سرايا السلام" التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر إلى ساحة التحرير وسط بغداد، بهدف حماية المتظاهرين.

وأضافت المصادر نقلا عن مكتب الصدر، أن "اثنين من أصحاب القبعات الزرق التابعين لمقتدى الصدر قتلا في الهجمات التي طالت المحتجين في ساحة التحرير مساء اليوم".

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وأكدت أن "شهود عيان من المحتجين شاهدوا سيارات تابعة للتيار الصدري خاصة بقوة "سرايا السلام" وهي تتوجه إلى ساحة التحرير".

وأفادت المصادر، بأن الهدف حماية المتظاهرين في ساحات الاحتجاج، وأن القوة التابعة لـ"سرايا السلام" من غير المسلحين.

المصدر: وكالات