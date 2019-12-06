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الإمارات تبحث عن رائد فضاء لمهمة جديدة

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الإمارات تبحث عن رائد فضاء لمهمة جديدة
mbrsc.ae/ar/astronaut-programme
برنامج محمد بن راشد آل مكتوم للفضاء
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أعلن نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن بلاده فتحت باب الترشيح للمواطنين الإماراتيين لاختيار رائد فضاء لمهمة جديدة.

وكتب آل مكتوم على حسابه في "تويتر": "نبحث عن رائد فضاء إماراتي جديد للمهمة الإماراتية الثانية في الفضاء".

وأضاف: "على من يرى في نفسه الطموح والطاقة والعزيمة من أبنائنا وبناتنا، التسجيل في مركز محمد بن راشد للفضاء".

المصدر: الإمارات اليوم

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