الإمارات تبحث عن رائد فضاء لمهمة جديدة
أعلن نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن بلاده فتحت باب الترشيح للمواطنين الإماراتيين لاختيار رائد فضاء لمهمة جديدة.
وكتب آل مكتوم على حسابه في "تويتر": "نبحث عن رائد فضاء إماراتي جديد للمهمة الإماراتية الثانية في الفضاء".
نبحث عن رائد فضاء إماراتي جديد للمهمة الاماراتية الثانية في الفضاء .. لمن يرى في نفسه الطموح والطاقة والعزيمة من أبناءنا وبناتنا التسجيل في مركز محمد بن راشد للفضاء https://t.co/h6ADrtR0Hs— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) 6 декабря 2019 г.
المهمة مستمرة .. ومسيرتنا نحو الفضاء ما زالت في بدايتها .. pic.twitter.com/NYzv9K49dW
وأضاف: "على من يرى في نفسه الطموح والطاقة والعزيمة من أبنائنا وبناتنا، التسجيل في مركز محمد بن راشد للفضاء".
المصدر: الإمارات اليوم