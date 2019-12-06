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الخارجية المصرية بشأن المصالحة مع قطر: نبحث دائما عن الحلول وهناك أمل في تغيير سياسات قطر

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الخارجية المصرية بشأن المصالحة مع قطر: نبحث دائما عن الحلول وهناك أمل في تغيير سياسات قطر
Reuters
السيسي وتميم عام 2015
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قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن مصر إحدى البلدان التي قطعت علاقاتها مع قطر، مشيرا إلى أن مصر دائما تبحث عن الحلول والعلاقات المشتركة التي تستند لتاريخ طويل من العلاقات.

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وأضاف شكري، خلال حديثه في النسخة الخامسة لمنتدى "روما للحوار المتوسطي" وإمكانية التصالح مع قطر أن: "أسلوب استضافة قطر للمنظمات الإرهابية والدعم الذي قدمته للمنظمات المتطرفة والتدخلات في غزة وليبيا، أدت لزعزعة الاستقرار في المنطقة".

وتابع: "لا نرى تغييرات في سياسة قطر ولكن هناك أمل دائم في تغيير سياساتها"، مشددا أن أمن واستقرار مصر سينعكس على المنطقة، وعدم الاستقرار في مصر سيكون له تبعات خطيرة على المنطقة.

ووقعت الأزمة الدبلوماسية بين الرباعي العربي مع قطر في يوم 5 يونيو 2017 حيث قررت كل من السعودية، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة.

المصدر: الوطن

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